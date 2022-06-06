Власти ДНР заявили, что остатки "Азова" могут прятаться в Мариуполе

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что власти республики выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также занимаются поиском боевиков полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут прятаться в городе, передает РИА "Новости".
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что власти республики выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также занимаются поиском боевиков полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут прятаться в городе, передает РИА "Новости".
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