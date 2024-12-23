OC: 71-летний пенсионер из Китая стал местной звездой легкой атлетики

В Китае 71-летний пенсионер стал местной звездой легкой атлетики, пишет Oddity Central. Цзинь Хуэй стал первым китайцем старше 70 лет, пробежавшим 100 метров менее чем за 14 секунд, завоевав пять золотых медалей на соревнованиях.