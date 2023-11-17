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Русская весна

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  • Воробей
    Те, кто умерли, уже в игре не участвуют. Я - о тех, кто выжил. Именно уцелевшие свидомиты будут представлять долговре...На Украине не жду...
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У Запада нет жизнеспособной стратегии на Украине, и в мире это поняли — Financial Times

У Запада нет жизнеспособной стратегии на Украине, и в мире это поняли — Financial Times

У Европы и США нет жизнеспособной стратегии по Украине, и в обществе это понимают, пишет FT. Жители незападных стран считают, что основным препятствием для мира являются Вашингтон и Киев, и убеждены, что Россия победит в опосредованной войне с Соединенными Штатами.

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