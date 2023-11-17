У Европы и США нет жизнеспособной стратегии по Украине, и в обществе это понимают, пишет FT. Жители незападных стран считают, что основным препятствием для мира являются Вашингтон и Киев, и убеждены, что Россия победит в опосредованной войне с Соединенными Штатами.