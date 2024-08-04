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Защитники извращений на Олимпиаде: Удивили Губерниев и Татьяна Тарасова

Защитники извращений на Олимпиаде: Удивили Губерниев и Татьяна Тарасова

Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова, известные спортивные деятели, защитили церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, вызвав негативную реакцию у публики, которая охарактеризовала их мнение как "просто дно".

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