Защитники извращений на Олимпиаде: Удивили Губерниев и Татьяна Тарасова

Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова, известные спортивные деятели, защитили церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, вызвав негативную реакцию у публики, которая охарактеризовала их мнение как "просто дно".
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