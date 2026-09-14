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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Смолова: «К свадьбе Роналду и Джорджины отношусь скептически. Она не кажется классной, потому что они вместе уже 10 лет, у них четверо детей»

Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина скептически относится к свадьбе Криштиану Роналду и  Джорджины Родригес .

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