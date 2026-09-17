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Инфекционист рассказала, чем может навредить сырость в спальне

Инфекционист рассказала, чем может навредить сырость в спальне

Сырость в помещении также создает благоприятные условия для размножения пылевых клещей и плесени Повышенная влажность воздуха в спальне может ухудшать качество сна, провоцировать микропробуждения и чувство усталости после пробуждения.

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