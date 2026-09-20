Кровь и труп в ущелье: что нового в деле пропавших Усольцевых

Тайга хранит молчание, а новые жуткие версии появляются спустя год после исчезновения семьи. Почти ровно год назад, в конце сентября 2025-го, бескрайняя сибирская тайга поглотила семью Усольцевых.
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