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ТАСС: бойцы РФ уничтожили группу женщин - штурмовиков ВСУ под Красноармейском

ТАСС: бойцы РФ уничтожили группу женщин - штурмовиков ВСУ под Красноармейском

Российские военные уничтожили группу украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" под Красноармейском (украинское название — Покровск), который находится в Донецкой народной республике (ДНР).

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Evgeni Velesik
На фронте женщины? Позор, домой, к мамкам нянькам!
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