Российские военные уничтожили группу украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" под Красноармейском (украинское название — Покровск), который находится в Донецкой народной республике (ДНР).
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