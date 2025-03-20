Дело не только в ресурсах: почему Трамп не оставляет попыток установить контроль США над Гренландией

Гренландия, крупнейший остров в мире, сегодня находится в центре внимания мировой политики. Этот холодный и малонаселенный регион, где проживает менее 60 тысяч человек, привлекает интерес США, и причины этого далеко не случайны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии