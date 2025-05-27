Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Alex Nемо
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В США увидели выгоду в завершении конфликта на Украине

В США увидели выгоду в завершении конфликта на Украине

Участие США в решении конфликта на Украине поможет США восстановить свою репутацию. Такую выгоду от завершения конфликта назвал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).

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