Участие США в решении конфликта на Украине поможет США восстановить свою репутацию. Такую выгоду от завершения конфликта назвал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).
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