Политика как она есть

Участие США в решении конфликта на Украине поможет США восстановить свою репутацию. Такую выгоду от завершения конфликта назвал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).