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Зазноба сотрудника администрации краснодарского края - заукраинка-навальнистка

Зазноба сотрудника администрации краснодарского края - заукраинка-навальнистка

Зазноба сотрудника администрации краснодарского края - заукраинка-навальнистка Так уже сложилось, что многие заукраинские идеи продвигаются руками да и ногами, что там скрывать, женщин.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это говорит о том, что спецслужбы, власть и т.д. крышуют сами таких &quot;патриотов&quot; или заинтересованы в них. Если ребенок, жена родственники поддерживают врагов им не место быть во власти и избирательных должностях, чиновниками и т.д.
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22 час.
Tania Еременко
А зря. Такие фамилии незлья замалчтвать! Надо, чтобы сразу удалить из власти врагов нашей страны. Наверняка он заодно с этой негодяйкой проукраинской. Быстро фамилию выставить здесь, пусть им займутся компетентные лица!!!
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16 час.

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