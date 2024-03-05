Зазноба сотрудника администрации краснодарского края - заукраинка-навальнистка

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это говорит о том, что спецслужбы, власть и т.д. крышуют сами таких "патриотов" или заинтересованы в них. Если ребенок, жена родственники поддерживают врагов им не место быть во власти и избирательных должностях, чиновниками и т.д.