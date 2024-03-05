Зазноба сотрудника администрации краснодарского края - заукраинка-навальнистка Так уже сложилось, что многие заукраинские идеи продвигаются руками да и ногами, что там скрывать, женщин.
Зазноба сотрудника администрации краснодарского края - заукраинка-навальнистка
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это говорит о том, что спецслужбы, власть и т.д. крышуют сами таких "патриотов" или заинтересованы в них. Если ребенок, жена родственники поддерживают врагов им не место быть во власти и избирательных должностях, чиновниками и т.д.
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22 час.
Tania Еременко
А зря. Такие фамилии незлья замалчтвать! Надо, чтобы сразу удалить из власти врагов нашей страны. Наверняка он заодно с этой негодяйкой проукраинской. Быстро фамилию выставить здесь, пусть им займутся компетентные лица!!!
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16 час.
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