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«Это тема – табу!» Глава Рабочей партии Бельгии Хедебау назвал виновных в диверсии на «СП»

«Это тема – табу!» Глава Рабочей партии Бельгии Хедебау назвал виновных в диверсии на «СП»

На заседании парламента Бельгии 23 июня глава Рабочей партии Рауль Хедебау поднял вопрос о подрыве магистральных российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток — 2», которые предназначались для поставок голубого топлива в Европу.

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