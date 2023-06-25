«Это тема – табу!» Глава Рабочей партии Бельгии Хедебау назвал виновных в диверсии на «СП»

На заседании парламента Бельгии 23 июня глава Рабочей партии Рауль Хедебау поднял вопрос о подрыве магистральных российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток — 2», которые предназначались для поставок голубого топлива в Европу.