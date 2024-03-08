Добрый Мир
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Добрый Мир

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Небратья заканчиваются. Люди уже на исходе

Небратья заканчиваются. Люди уже на исходе

3 марта 93K прочитали Вопрос, над которым сейчас размышляют многие наши эксперты: сколько у небратьев осталось ресурса в живой силе? Какое ещё количество бросит в пламя заварухи режим Зе? Если проанализировать картину сегодняшнего дня, то это главное.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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11 час.
Иванов
Украинская земля станет еще жирнее после удобрения ее бандеровцами.
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8 час.

Картина дня

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