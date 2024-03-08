Небратья заканчиваются. Люди уже на исходе

3 марта 93K прочитали Вопрос, над которым сейчас размышляют многие наши эксперты: сколько у небратьев осталось ресурса в живой силе? Какое ещё количество бросит в пламя заварухи режим Зе? Если проанализировать картину сегодняшнего дня, то это главное.