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Царьград

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Русский боец восемь километров тащил своего раненого командира под обстрелом

Русский боец восемь километров тащил своего раненого командира под обстрелом

Благодаря умелым действиям солдата, командир подразделения остался жив. Врачи спасли ему травмированную ногу.

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