БМП-3 вселяет в Залужного ужас, а на подходе роботизированный «Штурм»

Defense Post: Украина превратилась в кладбище американской бронетехники Константин Ольшанский На фото: БМП-3 (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС) Американские боевые машины пехоты M2 Bradley значительно уступают российским БМП-3.
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