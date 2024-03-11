План, который никто не будет выполнять. Народу снова наобещали манну небесную

Sergiy Che

Очень смешно - всё что можно сыскать в сети о "медиагруппе Хакнем"))) - ЦИТАТА: "...Выскажусь о своем опыте работы в Хакнем. Кому то повезло, и свои деньги люди получиливовремя ушли, пока руководитель ещё не эмигрировал из России и не решил, что прощает всех, кому он должен. По началу сотрудничества все шло хорошо, платил вовремя и претензий не было. Потому так много положительных отзывов. Но как только партнёр задержал оплату, платить зарплату авторам перестал...." и т.п. - https://nerab.ru/reviews/mediagruppa-haknem-pyfy/otzyv-na-mediagruppa-haknem-48f9c3a4-b489-40fa-8cd1-9351a831c77f Всё что нужно знать о создателях - кидают через болт даже свою наёмную диберастню, но у них "путен плохой и не держит данных обещаний!" 😆🤣😜