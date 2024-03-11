В преддверии выборов российская власть, как обычно, не скупится на красивые слова и громкие обещания.
План, который никто не будет выполнять. Народу снова наобещали манну небесную
Комментарии
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майя Овчинникова
Даже комментировать лень. Козел этот автор. Если такой умный - ну напиши--обещали то-то, не сделали -а надо было так --и все получилось типа. Видимо слабо --обосрать мы все умные.
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7 час.
Sergiy Che
Очень смешно - всё что можно сыскать в сети о "медиагруппе Хакнем"))) - ЦИТАТА: "...Выскажусь о своем опыте работы в Хакнем. Кому то повезло, и свои деньги люди получиливовремя ушли, пока руководитель ещё не эмигрировал из России и не решил, что прощает всех, кому он должен. По началу сотрудничества все шло хорошо, платил вовремя и претензий не было. Потому так много положительных отзывов. Но как только партнёр задержал оплату, платить зарплату авторам перестал...." и т.п. - https://nerab.ru/reviews/mediagruppa-haknem-pyfy/otzyv-na-mediagruppa-haknem-48f9c3a4-b489-40fa-8cd1-9351a831c77f Всё что нужно знать о создателях - кидают через болт даже свою наёмную диберастню, но у них "путен плохой и не держит данных обещаний!" 😆🤣😜
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nerab
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5 час.
Михаил Давидюк
Опять плесень пытается прорасти. Очереднеой ублюдок брызгает слюной...👿💩Вот такие у нас "историки"....
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3 час.
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