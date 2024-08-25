"Либеральная диктатура не терпит одиночек": Пушков назвал, кому приготовиться после Дурова

Русский сенатор Пушков назвал, кому приготовиться после ареста Дурова. "Либеральная диктатура не терпит одиночек", - заверил он, объяснив, что Запад не терпит тех, кто живёт по основным принципам свободы.
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