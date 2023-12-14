Ученые выяснили, что курение уменьшает размер мозга человека

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что курение уменьшает размер мозга.
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