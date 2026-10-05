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АвтоИдеи

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Как один недостающий агрегат превратил челябинский трактор в первопроходца электропривода

Как один недостающий агрегат превратил челябинский трактор в первопроходца электропривода

Когда речь заходит о промышленной технике, способной десятилетиями работать в самых суровых условиях, обычно представляют что-то предельно консервативное: чугун, сталь, минимум электроники и проверенные временем решения.

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