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Обнаружены гены, снижающие тяжесть заболевания и риск смерти от COVID у пожилых мужчин

Обнаружены гены, снижающие тяжесть заболевания и риск смерти от COVID у пожилых мужчин

В недавнем исследовании, опубликованном в The Journal of Infectious Diseases, ученые изучили исходы воспаления трех различных однонуклеотидных вариантов (SNV) гена антагониста рецептора интерлейкина-1 (IL1RN) у пациентов с инфекцией коронавируса острого тяжелого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2).

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