Преимущества использования системы Консультант плюс

Реклама Современная справочно-правовая система Консультант Плюс – мощный программный комплекс, сочетающий в себе обширную нормативно-правовую базу, удобные средства навигации и поиска, оперативную сервисную поддержку, а также непрерывное развитие и внедрение новейших технологических решений.