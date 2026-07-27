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В Грозном врачи спасли новорожденного после пятиминутной остановки сердца

В Грозном врачи спасли новорожденного после пятиминутной остановки сердца

В Грозном врачи спасли новорожденного, пережившего пятиминутную остановку сердца. Об этом РИА «Новости» рассказала замглавврача по педиатрии Республиканского клинического центра охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой Луиза Яскиева.

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