В Грозном врачи спасли новорожденного после пятиминутной остановки сердца

В Грозном врачи спасли новорожденного, пережившего пятиминутную остановку сердца. Об этом РИА «Новости» рассказала замглавврача по педиатрии Республиканского клинического центра охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой Луиза Яскиева.
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