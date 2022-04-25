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Кризис режима усугубил Эмманюэль Макрон

Кризис режима усугубил Эмманюэль Макрон

Он победил, но разорвал Францию По итогам второго тура президентских выборов во Франции Эмманюэль Макрон победил, но с гораздо меньшим, чем пять лет назад, отрывом.

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