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Кузбассовцам рассказали, что нового появилось в Яйском и Ижморском округах

Кузбассовцам рассказали, что нового появилось в Яйском и Ижморском округах

К 300 меняются и территории региона. Что нового появилось в Яйском и Ижморском округах расскажет Вячеслав Андреев.

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