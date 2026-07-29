Фотограф запечатлел редчайшее зрелище: почти 300 горбатых китов собрались в одном месте

Часть «супергруппы» из 299 горбатых китов, которых обнаружили фотограф Крис Фэллоуз и его супруга в 100 километрах к северу от Кейптауна / © Chris Fallows В конце прошлого года он и его супруга Моника стали свидетелями того, как в одном районе океана одновременно находились почти 300 китов — событие, которое наглядно демонстрирует впечатляющее восстановление популяции после введения международного запрета на коммерческий китобойный промысел в 1986 году.