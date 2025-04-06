Российские войска взяли под контроль Басовку в Сумской области Украины

Российские войска продолжили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, а в результате наступательных действий группировки войск «Север» был освобожден населенный пункт Басовка Сумской области.
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