Китайско-украинский товарооборот в январе-мае вырос на 20%

В январе - мае 2024 года товарооборот между Китаем и Украиной увеличился на 20%. Экспорт из Китая в Украину за этот период увеличился на 47,5% и составил 1,4 миллиарда долларов, в то время как импорт украинских товаров в Китай увеличился на 8,7% и достиг 2,4 миллиарда долларов.