Каким родители видят идеальное будущее ребенка: результаты опроса психолога

Эмиграция, престижное образование, творческая самореализация и традиционная семья — психолог Катерина Мурашова исследовала представления родителей об идеальном будущем ребенка и предлагает читателям «Сноба» обсудить, как эти ожидания могут повлиять на жизнь следующего поколения.