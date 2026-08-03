Каким родители видят идеальное будущее ребенка: результаты опроса психолога

Эмиграция, престижное образование, творческая самореализация и традиционная семья — психолог Катерина Мурашова исследовала представления родителей об идеальном будущем ребенка и предлагает читателям «Сноба» обсудить, как эти ожидания могут повлиять на жизнь следующего поколения.
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