Под Тулой проходит молодежный сельхозфорум

Более двух сотен молодых сельскохозяйственных специалистов и студентов профильных учебных заведений стали участниками форума «АгроПроДвижение», который проходит в городе Алексине, что в нескольких десятках километрах от Тулы.
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