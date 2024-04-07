Geely начала продажи коммерческих фургонов по цене JAC Sunray

В Китае состоялась презентация Farizon Van — электрических моделей коммерческого сегмента. Суббренд Farizon принадлежит Geely, а в основе фургонов и минивэнов платформа-скейтборд Supervan (SEA-Commercial), которая технически близка к архитектуре электромобилей Zeekr.
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