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Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»

Депутат Роман Терюшков уверен, что смену спортивного гражданства надо считать госизменой.  – Какой была реакция на ваше предложение от коллег-депутатов или спортсменов? – Знаете, я никакой реакции не жду.

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