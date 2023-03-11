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Экс-депутат Рады Кива: Путин переиграл Запад, начав спецоперацию на Украине против режима Зеленского

Экс-депутат Рады Кива: Путин переиграл Запад, начав спецоперацию на Украине против режима Зеленского

Российский лидер Владимир Путин переиграл западные государства, начав специальную военную операцию (СВО) на Украине против режима президента Владимира Зеленского.

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