Тренер Кафанов считает, что у Карпина будут учиться тренерской работе

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин станет примером для других наставников. Такое мнение в интервью "Чемпионату" выразил его ассистент в сборной и в клубе, тренер вратарей Виталий Кафанов.
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