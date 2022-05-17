Виралайф

185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Пиндосы свои следы прикрывают.Появилась версия ...
  • Lucik Lucivih
    От засранец такой.В Новой Москве па...
  • Александр Казначеев
    Байден вряд ли согласится с позицией сенатора,ведь речь идёт об упущеной выгоде и сколько из этих 40 осядет в кармана...Сенатор заблокиро...

Сезон молодой картошки: ТОП-3 вкусных блюда на каждый день

Сезон молодой картошки: ТОП-3 вкусных блюда на каждый день

рецепты Что приготовить из молодой картошки © depositphotos.com Молодая картошка, в отличие от старой, является ценнейшим источником пищевых волокон, калия и витамина С, в ней 80% воды, мало сахара и крохмала, а в 100 г продукта всего лишь 75 ккал.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх