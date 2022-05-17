Сезон молодой картошки: ТОП-3 вкусных блюда на каждый день

рецепты Что приготовить из молодой картошки © depositphotos.com Молодая картошка, в отличие от старой, является ценнейшим источником пищевых волокон, калия и витамина С, в ней 80% воды, мало сахара и крохмала, а в 100 г продукта всего лишь 75 ккал.