Пиоли об 1:0 с «Эмполи»: «Милан» не доминировал, но контролировал игру»

Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (1:0). Главный тренер «Милана» высказался после матча 29-го тура Серии А.

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