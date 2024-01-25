Ил-76, упавший в Белгороде 24 января: откуда и куда летел ил 76 и кто был на борту

Украинская сторона распространила фейк о том, что Ил-76 летел из Египта. В проукраинских telegram-каналах расходится фейк о том, что самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, якобы летел из Египта.
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