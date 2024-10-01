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Мода и Шоу-бизнес

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Егор Крид рассердился на хейтеров и назвал их ботами

Звезда шоу «Холостяк» Егор Крид так и не нашел избранницу, поэтому всего себя отдаёт работе. После ухода в сольную карьеру, певец регулярно выпускает треки, которые молниеносно завоёвывают популярность в сети.

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