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Заглянем внутрь черепной коробки: как работает мозг психопата

Заглянем внутрь черепной коробки: как работает мозг психопата

Сейчас практически все знают о так называемой «проблема вагонетки», связанной с непростым этическим выбором, по которому некоторые психологи выделяют в человеке психопатические, или, по другой терминологии, социопатические черты.

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