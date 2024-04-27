Заглянем внутрь черепной коробки: как работает мозг психопата

Сейчас практически все знают о так называемой «проблема вагонетки», связанной с непростым этическим выбором, по которому некоторые психологи выделяют в человеке психопатические, или, по другой терминологии, социопатические черты.
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