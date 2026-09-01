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Происшествия

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В Самарском регионе в преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия с детьми и взрослыми

В Самарской области в рамках подготовки к новому учебному году госавтоинспекторы проводили масштабную профилактическую работу, направленную на снижение детского дорожно‑транспортного травматизма.

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