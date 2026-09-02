Российские фигуристы возвращаются на международную арену: в Японии стартует турнир серии «Челленджер» СпортпрессаВ ближайшие дни, с 4 по 6 сентября, в столице Японии пройдёт турнир по фигурному катанию серии «Челленджер», который станет знаковым событием для российского спорта.