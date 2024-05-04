Марш-бросок на Приштину: чем российские десантники шокировали солдат НАТО

Эту операцию по переброске российского десантного батальона для установления контроля над косовским аэропортом «Слатина» называют одной из самых эффектных акций контингента международных миротворческих сил, находившихся в Боснии и Герцеговине в 90-х годах.
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