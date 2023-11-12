Союз Отцов Новосибирской области поддержал запрет абортов

Новосибирский Союз отцов выступил с инициативой запрета в регионе абортов в частных клиниках. В группе «Союз Отцов Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте» появился пост в поддержку инициативы других регионов по запрете проведения абортов в частных клиниках.
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