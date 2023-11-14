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Йеллен: министры финансов АТЭС отметили угрозу экономике из-за конфликта в Газе

Йеллен: министры финансов АТЭС отметили угрозу экономике из-за конфликта в Газе

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что главы минфинов стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на прошедших заседаниях согласились, что увеличение масштабов палестино-израильского конфликта несёт угрозу глобальной экономике.

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