Йеллен: министры финансов АТЭС отметили угрозу экономике из-за конфликта в Газе

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что главы минфинов стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на прошедших заседаниях согласились, что увеличение масштабов палестино-израильского конфликта несёт угрозу глобальной экономике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии