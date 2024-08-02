Власти просчитались. Силовики теряют терпение: Мигранты перешли грань допустимого - чиновников призвали к ответу

Алексей Тан

А самое главное!!!... это ЗАКОНОДАТЕЛЯМ... палкой, про МЕЖ УШЕЙ.... не которые инородцы и их подстилки... хорошо понимают только палку!.... это ещё Жуков, в своих мемуарах писал.... И вообще, ЭТИ ИНОродные СФ и Думу... пора уже упразднить! (переизбрать)... из КОРЕННОГО населения России.