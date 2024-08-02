Фото: freepik Мигранты в России перешли грань допустимого, о чём сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.
Власти просчитались. Силовики теряют терпение: Мигранты перешли грань допустимого - чиновников призвали к ответу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
А самое главное!!!... это ЗАКОНОДАТЕЛЯМ... палкой, про МЕЖ УШЕЙ.... не которые инородцы и их подстилки... хорошо понимают только палку!.... это ещё Жуков, в своих мемуарах писал.... И вообще, ЭТИ ИНОродные СФ и Думу... пора уже упразднить! (переизбрать)... из КОРЕННОГО населения России.
Ответить
1 час.
Алексей Тан
Не которые представители власти и инородцы (мигранты)... исходят "опытом" из 90-тых, когда они безнаказанно бесчинствовали... на землях РОССИИ и в городах (населённых пунктах)... не понимая, что это не огрызок ссср а уже РОССИЯ!... и СИЛОВИКИ, уже совсем другие.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии