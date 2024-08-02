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Военное обозрение

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Отступать было практически некому: Красногоровский гарнизон противника был уничтожен более чем на 90 процентов

Отступать было практически некому: Красногоровский гарнизон противника был уничтожен более чем на 90 процентов

По этому поводу у нардепов ВРУ снова возникли вопросы к главкому Сырскому.

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