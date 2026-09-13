"Атланта Юнайтед" сыграла вничью 0:0 с "Ди Си Юнайтед" в MLS

"Атланта Юнайтед" с Алексеем Миранчуком в составе сыграла вничью 0:0 с "Ди Си Юнайтед" в матче MLS в Вашингтоне.
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