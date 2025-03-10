В Петербурге оценили состояние четырех объектов культурного наследия

Суждения направлены в прокуратуру Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку четырёх объектов культурного наследия в собственности Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии