ВШЭ: зарплаты выпускниц и выпускников отличаются на 22% через полтора года после окончания вуза

По данным исследования университета, причина не связана со способностями девушек и молодых людей. Зарплатный разрыв скорее вызван выбором специальности Зарплата выпускниц на 22% меньше, чем у выпускников, через полтора года после получения диплома.
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