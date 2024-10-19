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ВШЭ: зарплаты выпускниц и выпускников отличаются на 22% через полтора года после окончания вуза

ВШЭ: зарплаты выпускниц и выпускников отличаются на 22% через полтора года после окончания вуза

По данным исследования университета, причина не связана со способностями девушек и молодых людей. Зарплатный разрыв скорее вызван выбором специальности Зарплата выпускниц на 22% меньше, чем у выпускников, через полтора года после получения диплома.

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