RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Депутат Рады: Зел...
  • Eduard
    Разгоните топорами ублюдков!Участники митинга...
  • Eduard
    Я бы Послов Европы выпроводил из страны!Кобахидзе: Запад ...

Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец

Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе митинга перед сторонниками заявила, что покинет президентский дворец после того, как пост займёт Михаил Кавелашвили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Думаетл ошары митингующие расплачутся и выкинут плакатики&quot;Вернись Солома во дворец&quot;? Ха,ха,ха.Не мир а Психушка.Что с людьми?
Ответить
18 час.
Eduard
Наместезаконной власти я бы её арестовал за оккупацию власти!
Ответить
18 час.
Старый Фонарь
Не по плану пошло, ой не по плану. Наглосаксы огорчились, теперь думают какую еще гадость сделать.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх