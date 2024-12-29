Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе митинга перед сторонниками заявила, что покинет президентский дворец после того, как пост займёт Михаил Кавелашвили.
Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец
Комментарии
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Eduard
Думаетл ошары митингующие расплачутся и выкинут плакатики"Вернись Солома во дворец"? Ха,ха,ха.Не мир а Психушка.Что с людьми?
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18 час.
Eduard
Наместезаконной власти я бы её арестовал за оккупацию власти!
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18 час.
Старый Фонарь
Не по плану пошло, ой не по плану. Наглосаксы огорчились, теперь думают какую еще гадость сделать.
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17 час.
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