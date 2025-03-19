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Госдума одобрила в первом чтении закон о реставрации домов-памятников

Госдума одобрила в первом чтении закон о реставрации домов-памятников

Рядом с домами-памятниками законопроект допускает новое строительство. Но речь либо о воссоздании утраченных элементов исторического ансамбля, либо о подземных коммуникациях, нужных для функционирования дома-памятника Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях восстановления домов-памятников.

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